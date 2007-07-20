Раздел: Отдых
Билеты в музеи Греции теперь можно приобрести онлайн
В Греции запустили официальный сайт для покупки электронных билетов в самые известные музеи и другие туристические объекты страны.
Как пишет Greek Travel Pages со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции, посетители археологических памятников, достопримечательностей и музеев в Афинах, на Крите и Пелопоннесе теперь могут приобрести входные билеты в интернете с помощью сервиса etickets.tap.gr, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер тура.
Данный портал позволяет оплатить посещение Акрополя и археологических объектов исторического центра Афин, археологическую зону Кносса, археологический музей Ираклиона, археологические зоны и музей древнего города Мессини.
Отмечается, что количество культурных объектов, билеты в которые можно приобрести на сайте, будет постепенно увеличиваться.
Читайте также: В Киеве существенно подорожают билеты в музеи
Вместе с тем министерство предупреждает, что официальные билеты следует покупать только на новой онлайн-площадке или в официальных кассах. Группы могут это сделать через лицензированные туристические агентства.
Как пишет Greek Travel Pages со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции, посетители археологических памятников, достопримечательностей и музеев в Афинах, на Крите и Пелопоннесе теперь могут приобрести входные билеты в интернете с помощью сервиса etickets.tap.gr, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер тура.
Данный портал позволяет оплатить посещение Акрополя и археологических объектов исторического центра Афин, археологическую зону Кносса, археологический музей Ираклиона, археологические зоны и музей древнего города Мессини.
Отмечается, что количество культурных объектов, билеты в которые можно приобрести на сайте, будет постепенно увеличиваться.
Читайте также: В Киеве существенно подорожают билеты в музеи
Вместе с тем министерство предупреждает, что официальные билеты следует покупать только на новой онлайн-площадке или в официальных кассах. Группы могут это сделать через лицензированные туристические агентства.
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