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Билеты в музеи Греции теперь можно приобрести онлайн

Билеты в музеи Греции теперь можно приобрести онлайнВ Греции запустили официальный сайт для покупки электронных билетов в самые известные музеи и другие туристические объекты страны.

Как пишет Greek Travel Pages со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции, посетители археологических памятников, достопримечательностей и музеев в Афинах, на Крите и Пелопоннесе теперь могут приобрести входные билеты в интернете с помощью сервиса etickets.tap.gr, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер тура.

Данный портал позволяет оплатить посещение Акрополя и археологических объектов исторического центра Афин, археологическую зону Кносса, археологический музей Ираклиона, археологические зоны и музей древнего города Мессини.

Отмечается, что количество культурных объектов, билеты в которые можно приобрести на сайте, будет постепенно увеличиваться.

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Вместе с тем министерство предупреждает, что официальные билеты следует покупать только на новой онлайн-площадке или в официальных кассах. Группы могут это сделать через лицензированные туристические агентства.
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 Теги: Греция, музеи, билеты, онлайн, достопримечательности

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Сегодня, 12:43 » Автор: Алена Шимко
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