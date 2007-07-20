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Forbes посоветовал путешественникам посетить Киев вместо Парижа
Авторитетное американское издание Forbes советует своим читателям планировать путешествие не в Париж, а в столицу Украины – Киев.
«Когда дело доходит до исторических европейских городов, на ум приходят такие места, как Рим, Париж, Прага и Вена. Однако если вы хотите посетить город с великолепной архитектурой, изумительными церквями, оживленными рынками и очаровательными мощеными улицами со значительно меньшим количеством туристов, вам стоит рассмотреть такой вариант как Киев – красочную столицу Украины. Для сравнения, в прошлом году в Киеве побывало 1,6 миллиона человек против 83 миллионов туристов в Париже. Путешественник должен понимать, что чем меньше в городе туристов, тем более для него доступны достопримечательности, транспорт и вкусная недорогая еда», – пишет автор колонки Рана Гуд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Также в своем матераиле автор рассказывает, где в Киеве лучше остановиться и какие достопримечательности посетить.
В частности, Рана Гуд рекомендует роскошный отель 11 Mirrors, расположенный на улице Богдана Хмельницкого. «Вы будете просыпаться с панорамным видом на город, в частности, на Владимирский собор, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Администраторы отеля расскажут вам, как добраться до других близлежащих достопримечательностей, таких как Золотые ворота, Национальный научно-природоведческий музей или Национальная опера Украины», – пишет автор.
Другим прекрасным местом, где можно остановиться, Forbes называет отель Senator Maidan, в пешей ходьбе от которого находятся Михайловский Златоверхий монастырь и музей Михаила Булгакова.
Также автор не оставляет без внимания Киево-Печерскую лавру с ее соборами, пещерами, катакомбами и зелеными холмами. Это место считается святейшим в Украине, говорится в статье.
Из украинской кухни Рана Гуд советует попробовать борщ и голубцы. Кроме того, автор рекомендует обратить внимание на массу грузинских ресторанов Киева и заказать хинкали.
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Также автор колонки пишет, что впечатляющей экскурсией за пределы столицы станет поездка в Чернобыль, опустевший после аварии на ЧАЭС в 1986 году.
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