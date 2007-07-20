Раздел: Отдых
В МИД создали приложение ДРУГ для украинских туристов
Проект добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу ДРУГ, разработанный Министерством иностранных дел Украины, отныне доступен на смартфонах.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Госпродпотребслужба в свою очередь обращает внимание потребителей на возможности такого онлайн-сервиса. Приложение можно загрузить на смартфон и он будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины, проинформирует об особенностях путешествия, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, а также ситуацию безопасности", - говорится в сообщении.
Для регистрации в системе ДРУГ предлагается заполнить электронную анкету, в которой указать информацию о путешественнике, маршрут путешествия и период пребывания за рубежом, информацию о близких лицах, которые путешествуют, а также указать контактное лицо в Украине.
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которую осуществляется путешествие, система отправит актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона гражданина или сообщение на его электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины будут иметь возможность установить связь с лицом или лицами, указанными в анкете.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Госпродпотребслужба в свою очередь обращает внимание потребителей на возможности такого онлайн-сервиса. Приложение можно загрузить на смартфон и он будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины, проинформирует об особенностях путешествия, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, а также ситуацию безопасности", - говорится в сообщении.
Для регистрации в системе ДРУГ предлагается заполнить электронную анкету, в которой указать информацию о путешественнике, маршрут путешествия и период пребывания за рубежом, информацию о близких лицах, которые путешествуют, а также указать контактное лицо в Украине.
Читайте также: В Британии создали мобильное приложение для одиноких людей
В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которую осуществляется путешествие, система отправит актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона гражданина или сообщение на его электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины будут иметь возможность установить связь с лицом или лицами, указанными в анкете.
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