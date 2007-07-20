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Раздел: Отдых  
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В МИД создали приложение ДРУГ для украинских туристов

В МИД создали приложение ДРУГ для украинских туристовПроект добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу ДРУГ, разработанный Министерством иностранных дел Украины, отныне доступен на смартфонах.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Госпродпотребслужба в свою очередь обращает внимание потребителей на возможности такого онлайн-сервиса. Приложение можно загрузить на смартфон и он будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины, проинформирует об особенностях путешествия, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, а также ситуацию безопасности", - говорится в сообщении.

Для регистрации в системе ДРУГ предлагается заполнить электронную анкету, в которой указать информацию о путешественнике, маршрут путешествия и период пребывания за рубежом, информацию о близких лицах, которые путешествуют, а также указать контактное лицо в Украине.

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В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которую осуществляется путешествие, система отправит актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона гражданина или сообщение на его электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины будут иметь возможность установить связь с лицом или лицами, указанными в анкете.
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 Теги: ДРУГ, приложение, туризм

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Сегодня, 17:43 » Автор: Алена Шимко
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