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Во Львове снова задерживаются рейсы в Турцию
Аэропорт Львова сообщил о задержке рейсов в Анталию.
Международный аэропорт "Львов" сообщил о задержках рейсов авиакомпании "Azur Air" в направлении Анталии (Турция), передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом говорится на странице аэропорта в facebook.
"UTN3216 Анталия-Львов задерживается в Анталии до 17-30 (плановый вылет 10-35), UTN3215 Львов-Анталия задерживается во Львове до 20-30 (плановый вылет 14-45)", - говорится в сообщении.
Причины задержки не указываются.
Как сообщал Укринформ, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Задержки произошли из-за авиакомпании Bravo Airways, которая объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой денежных средств туроператором. Последний своей вины не признал.
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Как известно, после скандальной ситуации, что сложилась из-за значительной задержки рейсов министр инфраструктуры Владимир Омелян 3 июля, провел совещание с представителями украинских туроператоров и авиакомпаний.
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