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Раздел: Отдых  
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Во Львове снова задерживаются рейсы в Турцию

Во Львове снова задерживаются рейсы в Турцию
Аэропорт Львова сообщил о задержке рейсов в Анталию.

Международный аэропорт "Львов" сообщил о задержках рейсов авиакомпании "Azur Air" в направлении Анталии (Турция), передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Об этом говорится на странице аэропорта в facebook.

"UTN3216 Анталия-Львов задерживается в Анталии до 17-30 (плановый вылет 10-35), UTN3215 Львов-Анталия задерживается во Львове до 20-30 (плановый вылет 14-45)", - говорится в сообщении.

Причины задержки не указываются.

Как сообщал Укринформ, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Задержки произошли из-за авиакомпании Bravo Airways, которая объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой денежных средств туроператором. Последний своей вины не признал.

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Как известно, после скандальной ситуации, что сложилась из-за значительной задержки рейсов министр инфраструктуры Владимир Омелян 3 июля, провел совещание с представителями украинских туроператоров и авиакомпаний.
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 Теги: львов, Анталия, рейс, задержка

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Сегодня, 09:47 » Автор: Алена Шимко
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