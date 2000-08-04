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Раздел: Отдых  
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Румынская авиакомпания отказалась от рейсов в Одессу

Румынская авиакомпания отказалась от рейсов в ОдессуАвиакомпания Tarom отказалась летать в Одессу.

Несмотря на многочисленные анонсы о начале прямых рейсов по маршруту Бухарест - Одесса - Бухарест, румынский национальный перевозчик, авиакомпания Tarom, отказался летать в Одессу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер Тура.

Новость о начале полетов исчезла из расписания полетов международного аэропорта "Одесса". Авиакомпания Tarom вела переговоры с одесским аэропортом, но дала только предварительное согласие на рейсы в Одессу со 2 сентября этого года. Окончательный контракт о сотрудничестве так и не был подписан румынской стороной.

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Ключевым фактором при принятии окончательного решения стали завышенные тарифы, которые действуют в аэропорту Одесса.
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 Теги: Одесса, Бухарест, рейс, отмена

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Сегодня, 15:35 » Автор: Алена Шимко
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