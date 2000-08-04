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Дмитрий Комаров назвал страны с самыми счастливыми людьми

Дмитрий Комаров назвал страны с самыми счастливыми людьмиОни живут с легким сердцем.

Самыми счастливыми людьми на планете украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, звезда передачи "Мир наизнанку" считает жителей буддистских стран, Юго-Восточной Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

По словам телеведущего, этому способствует некий секрет.

"По моему внутреннему ощущению, самые счастливые люди живут в буддистских странах. Особенно в Юго-Восточной Азии. Это – Камбоджа, Бирма, Таиланд. А еще выделил бы Непал. Именно там я видел людей, которые жили в нищете, но при этом были абсолютно счастливы. Они могли пригласить меня в дом, предложить бесплатный ночлег, разделить со мной последнюю порцию риса", - вспомнил путешественник.

Вопреки ожиданиям, секрет самых счастливых людей на планете оказался довольно простым - жителей буддистских стран стараются жить сегодняшним днем.

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"Не переживать события вчерашнего дня и не беспокоиться о том, что будет завтра. Ведь будущее – это то, что еще не наступило, и наступит оно совсем не в представляемом нами виде. Поэтому все мысли о будущем, по мнению буддистов, – бессмысленны. Я тоже пытаюсь пользоваться этим советом, особенно находясь в суете и потоке дел", - признался Комаров.
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 Теги: Дмитрий Комаров, счастье

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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