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Раздел: Отдых  
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Названы самые «пунктуальные» украинские и зарубежные авиакомпании

Названы самые «пунктуальные» украинские и зарубежные авиакомпанииУ них редко бывают задержки рейсов.

Как сообщил на своей странице в фейсбук министр инфраструктуры В.Омелян, при составлении рейтинга ввели ряд новых показателей. В первую очередь, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой ан otpusk.com.

Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов.

Названы самые «пунктуальные» украинские и зарубежные авиакомпании
Названы самые «пунктуальные» украинские и зарубежные авиакомпании


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Отметим, рейтинг украинских авиакомпаний возглавила «Роза ветров». В топ-5 также вошли «Мотор Сич», МАУ, Azur Air и «ФАНейр». Рейтинг иностранных компаний, которые летают в Украину, возглавила Alitalia. Далее следуют Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways и Air Baltic.
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 Теги: авиакомпания, Омелян

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Сегодня, 17:51 » Автор: Анна Мартынова
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