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Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во ФлоренцииИх стоит увидеть каждому.

История итальянского города Флоренция начинается с 59 года до н. э., с основания римлянами деревни под названием Florentia. Сейчас это место, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Флоренцию не зря называют "колыбелью ренессанса", ведь именно здесь творили такие прославленные люди, как Леонардо да Винчи, Макиавелли, Франческо Петрарка. Корреспондент показал места во Флоренции, которые должен посетить каждый путешественник.

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции


Мост Понте-Веккьо

Мост Понте-Веккьо расположен в самом узком месте реки Арно. Он был построен в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти и сохранил свой первоначальный облик до наших дней. Раньше на нем находились мясные лавки, а сегодня тут расположились магазины с одеждой и ювелирными украшениями.

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции


Так как Флоренция стоит на реке Арно - в городе множество мостов.

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции
Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции


Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре по праву можно назвать самым знаменитым зданием Флоренции. Он находится в самом центре города, на Соборной площади. Красный купол собора уже давно считается символом города.

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции


Площадь Пьяцца делла Репубблика

Площадь Пьяцца делла Репубблика - огромная прямоугольная площадь находится практически в центре города. В древности здесь располагался Римский форум, а сейчас тут можно выпить кофе и посидеть в маленьких уютных кафе.

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции


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Смотровые площадки Флоренции

Туристы, которые приехали во Флоренцию всего на один день не смогут увидеть все красоты города. Но посмотреть на него с высоты - без проблем. Флоренция богата на смотровые площадки, и каждый найдет себе место по вкусу: колокольня Джотто, Палаццо Веккьо, смотровая площадка у дворца Питти, площадь Микеланджело.

Колыбель Возрождения: что стоит посмотреть во Флоренции
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 Теги: Флоренция, туризм

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Сегодня, 16:27 » Автор: Анна Мартынова
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