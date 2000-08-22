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Пробудившийся вулкан в Италии стал новым туристическим центром

Пробудившийся вулкан в Италии стал новым туристическим центром

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