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Раздел: Отдых  
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Пробудившийся вулкан в Италии стал новым туристическим центром

Пробудившийся вулкан в Италии стал новым туристическим центромЭтна «проснулась» еще в июле, а сейчас вступила в более активную фазу.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, Этна «проснулась» еще в июле, а сейчас вступила в более активную фазу. Это событие… увеличило количество туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.

Первые выбросы были зафиксированы в пятницу. Лава извергалась на высоту до 150 метро, происходили выбросы пепла. Пик пришелся на выходные, и хотя на данный момент Этна притихла, но извержение продолжается. Пробуждение знаменитого вулкана Этна на Сицилии в эти выходные не повлекло за собою эвакуацию туристов и никого не напугало.

Аэропорт был временно закрыт, но количество туристов это не уменьшило. Произошло все с точностью до наоборот – возник повышенный интерес к экскурсиям в направлении вулкана. Запросы на такие маршруты к воскресенью выросли в два раза. И это вполне объяснимо.

Извержение вулкана Этна в этот раз не несет опасности для туристов и жителей курортных мест острова, но на Сицилии считают, что это потрясающее зрелище, которое достойно того, чтобы увидеть его своими глазами. Хотя даже раз в жизни это удается далеко не каждому. Высота Этны составляет 3350 м, и она относится к активнейшим вулканам в мире.

С 2013 года Этна входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия на вулкан проходит в два этапа. Вначале автобус доставляет туристов до Кратеров Сильвестри на высоту 1900 м. Если есть желающие подняться выше, то это можно проделать за дополнительную плату, совершив подъем по канатной дороге и на джипе. Второй этап занимает 2,5 часа. При этом соблюдаются все меры безопасности.

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По состоянию на понедельник полеты и трансферы на Сицилию осуществляются без промедлений.
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 Теги: Италия, Этна, вулкан, туристы

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Сегодня, 16:02 » Автор: Алена Шимко
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