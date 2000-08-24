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Раздел: Отдых  
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Уже скоро: Ryanair запускает новый рейс Киев - Берлин

Уже скоро: Ryanair запускает новый рейс Киев - БерлинПо данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

Ryanair, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, 3 сентября запустит новый рейс - из Киева в Берлин (Шенефельд), сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь", передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

"3 сентября 2018 года в аэропорту "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд", - отмечается в сообщении.

По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

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С учетом рейса в польский Быдгощ, Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу и одно – в Великобританию.
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 Теги: Ryanair, рейс, Киев, Берлин

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Сегодня, 12:21 » Автор: Алена Шимко
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