В Праге специально для туристов выпустят "карту гостя"

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Электронную визу можно будет получать не чаще 2-х раз в год.

Уже в этом мае в нашем родном и любимом Киеве, можно будет купить себе туристическую карту Kyiv City Card. Это новое приспособление позволит своему будущему владельцу существенно экономить на услугах, которые предлагают в поликлиниках, переводческих бюро в большинстве туристических компаний. Карточка позволит также пользоваться