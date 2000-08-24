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Раздел: Отдых  
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В Праге специально для туристов выпустят "карту гостя"

В Праге специально для туристов выпустят "карту гостя"В столице Чехии в 2019 году появятся туристические карты, которые позволят гостям сэкономить во время пребывания в городе.

Карта гостя станет доступна путешественникам в Праге с 1 апреля 2019 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Она будет предлагать туристам различные скидки и выгодные предложения при посещении достопримечательностей и культурных мероприятий, а также позволит сэкономить на тратах в общественном транспорте.

Гости смогут приобрести как стандартную пластиковую карточку, так и просто скачать на свой смартфон специальное приложение. Кроме того, у карты будет свой сайт, на котором будет публиковаться информация о специальных предложениях.

По словам местных властей, данные об использовании карт будут собираться и анализироваться, чтобы понять, какие места и достопримечательности наиболее популярны у туристов, какими скидками они пользовались чаще.

Ежегодно планируется продавать 250 тысяч туристических карт. Каких-либо подробностей о ее стоимости и названии на данный момент нет.

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Стоит отметить, что в Праге уже действуют подобные туристические карты от частных компаний. Однако они дают весьма ограниченные преимущества.
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 Теги: Прага, карта гостя, туристы, экономия

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Сегодня, 13:49 » Автор: Алена Шимко
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