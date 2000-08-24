"Кровавые реки": В Испании начался фестиваль Томатина

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Цвет любой местности влияет на то, какие эмоции будут возникать от пребывания там и какой люди эту местность запомнят.

В испанском городе Лас-Пальмас открылся пляж, на котором каждый хозяин со своей собакой могут отлично отдохнуть. Инициатором данного проекта являются местные власти. Основной целью созданию такого пляжа является предоставления собачникам и их четвероногим друзьям места, где бы они могли вместе тренироваться, купаться и