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"Кровавые реки": В Испании начался фестиваль Томатина
В испанском муниципалитете Буньоль стартовал традиционный праздник, во время которого участники устраивают помидорные битвы.
Один из самых известных в Испании фестивалей каждый год происходит в последнюю среду августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.
Грузовики с помидорами заезжают на центральную площадь города - Плаза-дель-Пуэбло, а бросать друг в друга помидоры гости и жители города начинают после того, как кто-то выкарабкается на смазанный мылом огромный деревянный столб.
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За время празднования используется более 100 тонн помидоров.
Один из самых известных в Испании фестивалей каждый год происходит в последнюю среду августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.
Грузовики с помидорами заезжают на центральную площадь города - Плаза-дель-Пуэбло, а бросать друг в друга помидоры гости и жители города начинают после того, как кто-то выкарабкается на смазанный мылом огромный деревянный столб.
Читайте также: Народные гуляния в Испании: реки алкоголя в красных тонах. Фото
За время празднования используется более 100 тонн помидоров.
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