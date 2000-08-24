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Раздел: Отдых  
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"Кровавые реки": В Испании начался фестиваль Томатина

"Кровавые реки": В Испании начался фестиваль ТоматинаВ испанском муниципалитете Буньоль стартовал традиционный праздник, во время которого участники устраивают помидорные битвы.

Один из самых известных в Испании фестивалей каждый год происходит в последнюю среду августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.

Грузовики с помидорами заезжают на центральную площадь города - Плаза-дель-Пуэбло, а бросать друг в друга помидоры гости и жители города начинают после того, как кто-то выкарабкается на смазанный мылом огромный деревянный столб.

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За время празднования используется более 100 тонн помидоров.
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 Теги: Испания, фестиваль, Томатина

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Сегодня, 18:19 » Автор: Алена Шимко
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