В Турине открыли капеллу, хранившую Святую Плащаницу

Похожие новости по теме

Маленькое село Сахарна, которое расположено в ста километрах на север от Кишинева, известно своими живописными пейзажами и монастырём Пресвятой Троицы. Храм, построен был во второй половине XVIII века, окружён он скалами. И самая высокая из скал названа – Гримидон. По легенде известно, что именно здесь явилась Дева Мария