Раздел: Отдых
В Турине открыли капеллу, хранившую Святую Плащаницу
В Италии после более чем двадцатилетней реконструкции открывается капелла Святой Плащаницы (Cappella della Sacra Sindone).
Именно там ранее хранилась знаменитая реликвия - льняное полотнище длиной 4 м, в которое, по преданию, было обернуто тело Иисуса после снятия с креста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт-тур.
После длительной реконструкции гости и жители Турина вновь могут посетить капеллу в стиле барокко, построенную монхом-архитектором Гуарино Гуарини. Часовня приняла Святую Плащаницу в 1694 году. В 1997 году часовня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда 21 год назад в храме произошел разрушительный пожар, реликвию перенесли в Туринский собор.
Официальная церемония открытия будет проведена в четверг, 27 сентября, в 9 часов утра, в Театре Реджо в Турине, в присутствии министра культурного наследия Италии Альберто Бонисоли. В порядке очереди попасть в капеллу можно будет 28-30 сентября по специальному билету, всего за 3 евро.
С 2 октября посетить храм возможно только по общему для всех Королевских музеев абонементу. Часовня была построена герцогом Карло Эмануэле II Савойя, чтобы сохранить драгоценную ткань Плащаницы, которая на протяжении столетий принадлежала семье Савойских.
Сама Плащаница с 1993 года хранится в Туринском соборе, слева от главного алтаря. Ковчег с ней защищен специально сконструированной пуленепробиваемой и небьющейся стеклянной конструкцией. Переносить в часовню реликвию не будут.
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Последний раз для людей ее разворачивали в апреле 2015 года. Копию в любой момент и бесплатно можно увидеть в Церкви Святого Лоренцо (Real Chiesa di San Lorenco) с потрясающей красоты внутренним убранством. Все эти объекты находятся в паре минут ходьбы друг от друга и от Королевского музея.
Именно там ранее хранилась знаменитая реликвия - льняное полотнище длиной 4 м, в которое, по преданию, было обернуто тело Иисуса после снятия с креста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт-тур.
После длительной реконструкции гости и жители Турина вновь могут посетить капеллу в стиле барокко, построенную монхом-архитектором Гуарино Гуарини. Часовня приняла Святую Плащаницу в 1694 году. В 1997 году часовня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда 21 год назад в храме произошел разрушительный пожар, реликвию перенесли в Туринский собор.
Официальная церемония открытия будет проведена в четверг, 27 сентября, в 9 часов утра, в Театре Реджо в Турине, в присутствии министра культурного наследия Италии Альберто Бонисоли. В порядке очереди попасть в капеллу можно будет 28-30 сентября по специальному билету, всего за 3 евро.
С 2 октября посетить храм возможно только по общему для всех Королевских музеев абонементу. Часовня была построена герцогом Карло Эмануэле II Савойя, чтобы сохранить драгоценную ткань Плащаницы, которая на протяжении столетий принадлежала семье Савойских.
Сама Плащаница с 1993 года хранится в Туринском соборе, слева от главного алтаря. Ковчег с ней защищен специально сконструированной пуленепробиваемой и небьющейся стеклянной конструкцией. Переносить в часовню реликвию не будут.
Читайте также: В Турине будет построено гигантское колесо обозрения
Последний раз для людей ее разворачивали в апреле 2015 года. Копию в любой момент и бесплатно можно увидеть в Церкви Святого Лоренцо (Real Chiesa di San Lorenco) с потрясающей красоты внутренним убранством. Все эти объекты находятся в паре минут ходьбы друг от друга и от Королевского музея.
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