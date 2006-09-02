Раздел: Отдых
В Зальцбурге покажут скульптуры, "замороженные" морем
Художница "засолила" в море одежду, обувь, музыкальные инструменты.
Израильская художница Сигалит Ландау создаёт удивительные "замороженные" скульптуры с помощью Мёртвого моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Она погружает в воду каркасы с будущими арт-объектами и ждёт, пока соль сделает своё дело.
Например, обычная балетная пачка, пробыв какое-то время в воде, превратилась в 200-килограммовую скульптуру, состоящую из слоёв соляных кристаллов.
49-летняя уроженка Иерусалима с детства посещает Мёртвое море, высокая концентрация соли в котором делает его непригодным для жизни. К идее удивительных скульптур она пришла, увидев кристаллические образования вдоль берега.
За последние 15 лет она "засолила" в море одежду, обувь, музыкальные инструменты.
Читайте также: Этот необычный дом словно парит над морем. Фото
В следующем году скульптуры художницы можно будет увидеть в Музее современного искусства в австрийском Зальцбурге в рамках проекта "Солёные годы".
Израильская художница Сигалит Ландау создаёт удивительные "замороженные" скульптуры с помощью Мёртвого моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Она погружает в воду каркасы с будущими арт-объектами и ждёт, пока соль сделает своё дело.
Например, обычная балетная пачка, пробыв какое-то время в воде, превратилась в 200-килограммовую скульптуру, состоящую из слоёв соляных кристаллов.
49-летняя уроженка Иерусалима с детства посещает Мёртвое море, высокая концентрация соли в котором делает его непригодным для жизни. К идее удивительных скульптур она пришла, увидев кристаллические образования вдоль берега.
За последние 15 лет она "засолила" в море одежду, обувь, музыкальные инструменты.
Читайте также: Этот необычный дом словно парит над морем. Фото
В следующем году скульптуры художницы можно будет увидеть в Музее современного искусства в австрийском Зальцбурге в рамках проекта "Солёные годы".
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