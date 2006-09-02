В Зальцбурге покажут скульптуры, "замороженные" морем

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Художник из Нью-Йорка и школьники из Абу-Даби создали из мусора скульптуры морских животных. Фигурами украсили остров Яс, где проводятся гонки «Формула-1», в Объединенных Арабских Эмиратах. Четыре новых скульптуры художника Криса Ориччио, каждая высотой около 5 футов (1,524 м ), из металлических отходов сделаны и другого,