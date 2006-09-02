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Раздел: Отдых  
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В Зальцбурге покажут скульптуры, "замороженные" морем

Художница "засолила" в море одежду, обувь, музыкальные инструменты.

Израильская художница Сигалит Ландау создаёт удивительные "замороженные" скульптуры с помощью Мёртвого моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Она погружает в воду каркасы с будущими арт-объектами и ждёт, пока соль сделает своё дело.

Например, обычная балетная пачка, пробыв какое-то время в воде, превратилась в 200-килограммовую скульптуру, состоящую из слоёв соляных кристаллов.

49-летняя уроженка Иерусалима с детства посещает Мёртвое море, высокая концентрация соли в котором делает его непригодным для жизни. К идее удивительных скульптур она пришла, увидев кристаллические образования вдоль берега.

За последние 15 лет она "засолила" в море одежду, обувь, музыкальные инструменты.

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В следующем году скульптуры художницы можно будет увидеть в Музее современного искусства в австрийском Зальцбурге в рамках проекта "Солёные годы".
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 Теги: Зальцбург, Мертвое море, скульптуры

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Сегодня, 13:27 » Автор: Алена Шимко
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