Раздел: Отдых
Из Киева в 2019-м откроют новые авиарейсы
Можно будет летать в Софию, Бухарест и Измир.
В 2019 году планируется открытие новых авиационных рейсов из столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На 31 марта запланирован запуск полетов из Киева в Софию и Бухарест. С 15 июня планируется открытие рейса Киев-Измир.
Полеты в столицу Болгарии будут обслуживать региональные самолеты Embraer 145. На рейсах Киев-Измир и Киев-Бухарест будут использоваться среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800.
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Планируется, что минимальная стоимость полета в одну сторону будет составлять 591 гривну при бронировании.
В 2019 году планируется открытие новых авиационных рейсов из столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На 31 марта запланирован запуск полетов из Киева в Софию и Бухарест. С 15 июня планируется открытие рейса Киев-Измир.
Полеты в столицу Болгарии будут обслуживать региональные самолеты Embraer 145. На рейсах Киев-Измир и Киев-Бухарест будут использоваться среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800.
Читайте также: В Днепровском районе Киева откроют новые «зеленые зоны»
Планируется, что минимальная стоимость полета в одну сторону будет составлять 591 гривну при бронировании.
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