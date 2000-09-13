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Раздел: Отдых  
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Из Киева в 2019-м откроют новые авиарейсы

Из Киева в 2019-м откроют новые авиарейсыМожно будет летать в Софию, Бухарест и Измир.

В 2019 году планируется открытие новых авиационных рейсов из столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На 31 марта запланирован запуск полетов из Киева в Софию и Бухарест. С 15 июня планируется открытие рейса Киев-Измир.

Полеты в столицу Болгарии будут обслуживать региональные самолеты Embraer 145. На рейсах Киев-Измир и Киев-Бухарест будут использоваться среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800.

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Планируется, что минимальная стоимость полета в одну сторону будет составлять 591 гривну при бронировании.
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 Теги: Киев, авиарейсы

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Сегодня, 16:47 » Автор: Анна Мартынова
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