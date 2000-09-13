Раздел: Отдых
В Италии откроют уникальный для Европы мост
Его стоит увидеть.
22 сентября над итальянской долиной Валь Тартано открывается тибетский мост. Он станет самым длинным и самым высоким подвесным пешеходным мостом в Европе, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Итальянский «Небесный мост» начали строить в мае, а сам проект готовили два года. От края до края - 234 метра, до земли - 140 метров, над уровнем моря - еще чуть более тысячи метров, стоимость работ - 750 тысяч евро.
Чтобы пройти по мосту сколько угодно раз, нужно будет купить дневной билет за почти символические 5 евро.
Однако строили мост не только в расчете на немногочисленных местных жителей. Хотя теперь, чтобы добираться из Морбеньо в Сондрио или до пастбища, им уже не нужно будет обходить всю долину.
Валь Тартано надеется привлечь туристов и молодоженов. Здесь изумительные ландшафты, практически не затронутые присутствием человека, вид на изумрудные пастбища, вершины Альп, реку Адда и плотину Коломбера.
И хотя мост официально еще не открыт, на нем уже состоялась первая фотосессия. Дело в том, что сотрудница австрийской компании, построившей тибетский мост, только что вышла замуж и очень хотела сделать свадебные фотографии на «Небесном мосту».
Мэр Валь Тартано говорит о своей уверенности в том, что мост даст важный импульс развитию туризма. В общине лишь 200 жителей, но они могут принимать туристов в 550 гостевых домах.
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Кстати, за пожертвование в 100 евро можно не платить проход в течение трех лет. Но это предложение явно заинтересует не туристов, а местных жителей.
22 сентября над итальянской долиной Валь Тартано открывается тибетский мост. Он станет самым длинным и самым высоким подвесным пешеходным мостом в Европе, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Итальянский «Небесный мост» начали строить в мае, а сам проект готовили два года. От края до края - 234 метра, до земли - 140 метров, над уровнем моря - еще чуть более тысячи метров, стоимость работ - 750 тысяч евро.
Чтобы пройти по мосту сколько угодно раз, нужно будет купить дневной билет за почти символические 5 евро.
Однако строили мост не только в расчете на немногочисленных местных жителей. Хотя теперь, чтобы добираться из Морбеньо в Сондрио или до пастбища, им уже не нужно будет обходить всю долину.
Валь Тартано надеется привлечь туристов и молодоженов. Здесь изумительные ландшафты, практически не затронутые присутствием человека, вид на изумрудные пастбища, вершины Альп, реку Адда и плотину Коломбера.
И хотя мост официально еще не открыт, на нем уже состоялась первая фотосессия. Дело в том, что сотрудница австрийской компании, построившей тибетский мост, только что вышла замуж и очень хотела сделать свадебные фотографии на «Небесном мосту».
Мэр Валь Тартано говорит о своей уверенности в том, что мост даст важный импульс развитию туризма. В общине лишь 200 жителей, но они могут принимать туристов в 550 гостевых домах.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Кстати, за пожертвование в 100 евро можно не платить проход в течение трех лет. Но это предложение явно заинтересует не туристов, а местных жителей.
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