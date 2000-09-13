» » В Италии откроют уникальный для Европы мост
Раздел: Отдых  
0

В Италии откроют уникальный для Европы мост

В Италии откроют уникальный для Европы мостЕго стоит увидеть.

22 сентября над итальянской долиной Валь Тартано открывается тибетский мост. Он станет самым длинным и самым высоким подвесным пешеходным мостом в Европе, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.

Итальянский «Небесный мост» начали строить в мае, а сам проект готовили два года. От края до края - 234 метра, до земли - 140 метров, над уровнем моря - еще чуть более тысячи метров, стоимость работ - 750 тысяч евро.

Чтобы пройти по мосту сколько угодно раз, нужно будет купить дневной билет за почти символические 5 евро.

Однако строили мост не только в расчете на немногочисленных местных жителей. Хотя теперь, чтобы добираться из Морбеньо в Сондрио или до пастбища, им уже не нужно будет обходить всю долину.

Валь Тартано надеется привлечь туристов и молодоженов. Здесь изумительные ландшафты, практически не затронутые присутствием человека, вид на изумрудные пастбища, вершины Альп, реку Адда и плотину Коломбера.

И хотя мост официально еще не открыт, на нем уже состоялась первая фотосессия. Дело в том, что сотрудница австрийской компании, построившей тибетский мост, только что вышла замуж и очень хотела сделать свадебные фотографии на «Небесном мосту».

Мэр Валь Тартано говорит о своей уверенности в том, что мост даст важный импульс развитию туризма. В общине лишь 200 жителей, но они могут принимать туристов в 550 гостевых домах.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Кстати, за пожертвование в 100 евро можно не платить проход в течение трех лет. Но это предложение явно заинтересует не туристов, а местных жителей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, мост

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:59 » Автор: Анна Мартынова
     287
     0

Похожие новости по теме

В Китае построили самую высокую в мире смотровую площадку В Китае построили самую высокую в мире смотровую площадку

Мост со стеклянным полом нависает над пропастью.

Назван самый дорогой горнолыжный курорт в Европе Назван самый дорогой горнолыжный курорт в Европе

Французский сайт сравнил стоимость размещения на главных европейских курортах.

Сильные дожди разрушили уникальный греческий мост Сильные дожди разрушили уникальный греческий мост

От моста остались только опоры.

В России построили самый длинный подвесной мост в мире В России построили самый длинный подвесной мост в мире

Мост построен из 740 тонн стали и способен выдержать землетрясение.

В Австрии построят самый длинный в мире подвесной пешеходный мост В Австрии построят самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Работы по строительству начались в городе Ройтте в Тироле.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх