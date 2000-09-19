Раздел: Отдых
Из мест съемок "Игры престолов" сделают туристические достопримечательности
Поклонники смогут посетить любимые локации.
Американский телеканал HBO решил сделать из нескольких съемочных площадок сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии туристические достопримечательности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщает Variety, поклонники телешоу смогут побывать в Винтерфелле, Черном замке и Королевской гавани, а также совершить экскурсию по павильонам Linen Mill Studios.
Ожидается, что развлекательный комплекс под названием Game of Thrones Legacy откроется уже в 2019 году. По словам организаторов, туристические локации будут "гораздо масштабнее всего, что когда-либо открывали публике".
Отмечается, что на территории каждой аттракции будут выставлены костюмы, оружие, доспехи и другие экспонаты и реквизит, связанные с работой над сериалом. Кроме того, планируется установить на всех площадках различное интерактивное оборудование, погружающее посетителей в мир "Игры престолов" и ее съемок.
Читайте также: В Сети показали первое видео со съемок нового сезона "Игры престолов". Видео
HBO уже активно сотрудничает с министерством по туризму Северной Ирландии над составлением туристического маршрута и его продвижением. Ожидается, что он привлечет в страну еще больше туристов и, соответственно, денег.
Американский телеканал HBO решил сделать из нескольких съемочных площадок сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии туристические достопримечательности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщает Variety, поклонники телешоу смогут побывать в Винтерфелле, Черном замке и Королевской гавани, а также совершить экскурсию по павильонам Linen Mill Studios.
Ожидается, что развлекательный комплекс под названием Game of Thrones Legacy откроется уже в 2019 году. По словам организаторов, туристические локации будут "гораздо масштабнее всего, что когда-либо открывали публике".
Отмечается, что на территории каждой аттракции будут выставлены костюмы, оружие, доспехи и другие экспонаты и реквизит, связанные с работой над сериалом. Кроме того, планируется установить на всех площадках различное интерактивное оборудование, погружающее посетителей в мир "Игры престолов" и ее съемок.
Читайте также: В Сети показали первое видео со съемок нового сезона "Игры престолов". Видео
HBO уже активно сотрудничает с министерством по туризму Северной Ирландии над составлением туристического маршрута и его продвижением. Ожидается, что он привлечет в страну еще больше туристов и, соответственно, денег.
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