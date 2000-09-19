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Раздел: Отдых  
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Из мест съемок "Игры престолов" сделают туристические достопримечательности

Из мест съемок "Игры престолов" сделают туристические достопримечательностиПоклонники смогут посетить любимые локации.

Американский телеканал HBO решил сделать из нескольких съемочных площадок сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии туристические достопримечательности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает Variety, поклонники телешоу смогут побывать в Винтерфелле, Черном замке и Королевской гавани, а также совершить экскурсию по павильонам Linen Mill Studios.

Ожидается, что развлекательный комплекс под названием Game of Thrones Legacy откроется уже в 2019 году. По словам организаторов, туристические локации будут "гораздо масштабнее всего, что когда-либо открывали публике".

Отмечается, что на территории каждой аттракции будут выставлены костюмы, оружие, доспехи и другие экспонаты и реквизит, связанные с работой над сериалом. Кроме того, планируется установить на всех площадках различное интерактивное оборудование, погружающее посетителей в мир "Игры престолов" и ее съемок.

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HBO уже активно сотрудничает с министерством по туризму Северной Ирландии над составлением туристического маршрута и его продвижением. Ожидается, что он привлечет в страну еще больше туристов и, соответственно, денег.
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 Теги: Игра Престолов, сьемки, туристы

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Сегодня, 16:43 » Автор: Алена Шимко
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