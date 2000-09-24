Раздел: Отдых
Названы самые популярные среди туристов места в Европе
Они принимают миллионы туристов.
Европейское статистическое агентство Евростат определило самые туристические регионы Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, возглавили рейтинг принадлежащие Испании Канарские острова: за год туристы переночевали в расположенных там отелях и хостелах почти 103 миллиона раз. На втором месте оказалась Каталония: в этом испанском регионе путешественники провели 80 миллионов ночей. Замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии, где туристы провели 75 миллионов ночей за год, сообщает официальный сайт Евростата.
Каталония
Канарские острова
Читайте также: Ryanair отменила два рейса из Украины в Европу
Адриатическое побережье Хорватии
Европейское статистическое агентство Евростат определило самые туристические регионы Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, возглавили рейтинг принадлежащие Испании Канарские острова: за год туристы переночевали в расположенных там отелях и хостелах почти 103 миллиона раз. На втором месте оказалась Каталония: в этом испанском регионе путешественники провели 80 миллионов ночей. Замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии, где туристы провели 75 миллионов ночей за год, сообщает официальный сайт Евростата.
Каталония
Канарские острова
Читайте также: Ryanair отменила два рейса из Украины в Европу
Адриатическое побережье Хорватии
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