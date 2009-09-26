Украинцев предупредили об опасности посещения Индонезии

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В МИД дали советы украинцам, собравшимся в отпуск в Индонезию в период землетрясений.

О возможном ухудшении ситуации в Египте с безопасностью предупреждает МИД Украины и просит украинцев в некоторые города этой страны не ехать. В сообщении пресс-центра ведомства говориться: «В конце июня и вначале июля этого года в Арабской Республике Египет запланированы массовые акции протеста. Министерство иностранных дел