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Раздел: Отдых  
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Украинцев предупредили об опасности посещения Индонезии

Украинцев предупредили об опасности посещения ИндонезииПутешествие в Индонезию небезопасно из-за землетрясения и цунами.

Посольство Украины в Республике Индонезия предостерегает граждан Украины от поездок в эту страну, поскольку там произошло мощное землетрясение и вызванное им цунами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

"Посольство Украины в Республике Индонезия рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения г.Палу и район Донггала провинции Центральный Сулавеси в связи с мощным землетрясением и вызванным им цунами", – говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины в понедельник.

В информации также размещена ссылка, по которой можно ознакомиться с подробной информацией о безопасности аспектов пребывания в Индонезии:.

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В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Республике Индонезия: + 628788-489-0918, электронная почта: emb_id@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.
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 Теги: Индонезия, угроза, путешествие, Украина

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Сегодня, 09:59 » Автор: Алена Шимко
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