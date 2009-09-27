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Раздел: Отдых  
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В Таиланде закрывают известный пляж из фильма с Ди Каприо

В Таиланде закрывают известный пляж из фильма с Ди КаприоПо экологическим причинам.

Тайские власти приняли решение закрыть пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Он известен как место съемок фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В департаменте национальных парков и охраны природы Таиланда, пояснили, что пляж будет недоступен туристам неопределенный срок. Изначально доступ на него ограничили с июня по сентябрь, а затем продлили запрет до ноября.

Причиной закрытия пляжа стало нарушение экологического баланса и вымирание кораллов в его окрестностях из-за массового туризма. По первоначальным расчетам, экосистема пляжа должна была восстановиться в течение полугода. Эксперты департамента сочли, что этого времени недостаточно.

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"Экосистема и физическая структура пляжа все еще не вернулись к своему исходному состоянию", - отметили в ведомстве.
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 Теги: Таиланд, пляж, Леонардо Ди Каприо

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Сегодня, 11:46 » Автор: Алена Шимко
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