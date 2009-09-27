В Таиланде закрывают известный пляж из фильма с Ди Каприо

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В испанском городе Лас-Пальмас открылся пляж, на котором каждый хозяин со своей собакой могут отлично отдохнуть. Инициатором данного проекта являются местные власти. Основной целью созданию такого пляжа является предоставления собачникам и их четвероногим друзьям места, где бы они могли вместе тренироваться, купаться и

Латвийские власти решили серьезно подойти к проблеме отдыха слепых людей. В Латвии еще в прошлом году были открыты пляжи для незрячих, в этом году еще одно такое место откроют в Каугури. На данный момент в поселке убирают пляж, чистят территорию и устанавливают буйки. Такой новомодный метод защиты, будет подавать сигналы на