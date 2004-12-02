Раздел: Отдых
Опубликован рейтинг самых посещаемых городов планеты
Всего эксперты исследовали 600 городов.
Аналитики Euromonitor опубликовали список из ста самых посещаемых городов мира, причём в первой десятке шесть позиций заняли азиатские города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Итак, в топ-10 попали Гонконг, Бангкок, Лондон, Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и Шэньчжэнь.
Всего эксперты исследовали 600 городов, а при составлении сотни самых популярных учитывалось количество зарубежных туристов, которые провели в городе не меньше суток независимо от цели визита.
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Из статистики исключили местных туристов, работников, перемещающихся по службе, а также студентов, находящихся на территории страны больше года. В Европе самыми посещаемыми городами стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.
Аналитики Euromonitor опубликовали список из ста самых посещаемых городов мира, причём в первой десятке шесть позиций заняли азиатские города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Итак, в топ-10 попали Гонконг, Бангкок, Лондон, Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и Шэньчжэнь.
Всего эксперты исследовали 600 городов, а при составлении сотни самых популярных учитывалось количество зарубежных туристов, которые провели в городе не меньше суток независимо от цели визита.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых счастливых городов Европы
Из статистики исключили местных туристов, работников, перемещающихся по службе, а также студентов, находящихся на территории страны больше года. В Европе самыми посещаемыми городами стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.
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