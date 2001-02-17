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Раздел: Отдых  
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В Венеции стартовал ежегодный карнавал-маскарад

В Венеции стартовал ежегодный карнавал-маскарадНа него съезжаются десятки тысяч туристов.

В Венеции (Италия) начался ежегодный карнавал, который продлится почти две с половиной недели. В этом году темой карнавала стали мечтатели и путешественники, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Именно поэтому карнавал открылся ярким действом, когда движение гондол сопровождал шар в виде луны с привязанной к нему каравеллой. Именно на таких вот кораблях преодолевали морские просторы в 15-17 веках.

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Отмечается, что в Венецию на карнавал всегда съезжаются десятки тысяч туристов. И непременное условие участия – это яркие костюмы и маски. Кроме того, гостей развлекают разнообразными акробатическими трюками и играми с огнем.
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 Теги: Венеция, маскарад, карнавал

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Сегодня, 10:08 » Автор: Алена Шимко
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