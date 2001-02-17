Раздел: Отдых
В Венеции стартовал ежегодный карнавал-маскарад
На него съезжаются десятки тысяч туристов.
В Венеции (Италия) начался ежегодный карнавал, который продлится почти две с половиной недели. В этом году темой карнавала стали мечтатели и путешественники, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Именно поэтому карнавал открылся ярким действом, когда движение гондол сопровождал шар в виде луны с привязанной к нему каравеллой. Именно на таких вот кораблях преодолевали морские просторы в 15-17 веках.
Читайте также: Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Отмечается, что в Венецию на карнавал всегда съезжаются десятки тысяч туристов. И непременное условие участия – это яркие костюмы и маски. Кроме того, гостей развлекают разнообразными акробатическими трюками и играми с огнем.
В Венеции (Италия) начался ежегодный карнавал, который продлится почти две с половиной недели. В этом году темой карнавала стали мечтатели и путешественники, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Именно поэтому карнавал открылся ярким действом, когда движение гондол сопровождал шар в виде луны с привязанной к нему каравеллой. Именно на таких вот кораблях преодолевали морские просторы в 15-17 веках.
Читайте также: Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Отмечается, что в Венецию на карнавал всегда съезжаются десятки тысяч туристов. И непременное условие участия – это яркие костюмы и маски. Кроме того, гостей развлекают разнообразными акробатическими трюками и играми с огнем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
163
0
Оставьте свой комментарий