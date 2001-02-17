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Раздел: Отдых  
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Из Одессы запускают авиарейсы в столицу Армении

Из Одессы запускают авиарейсы в столицу АрменииРейсы стартуют в мае.

Авиакомпания YanAir Airlines открывает собственные рейсы из Одессы в Ереван. Об этом сообщается в Facebook YanAir Airlines, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.

С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса, говорится в сообщении.

Вылеты в столицу Армении будут по понедельникам в 09:00. Рейсы будут осуществлять самолеты Boeing 737-400.

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Из Еревана рейс запланирован в 13:30 по местному времени. Билеты можно приобрести во всех туристических агентствах Одессы, а также на официальном сайте авиакомпании.
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 Теги: Одесса, Ереван, авиарейсы

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Сегодня, 16:29 » Автор: Алена Шимко
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