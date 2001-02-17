Раздел: Отдых
Из Одессы запускают авиарейсы в столицу Армении
Рейсы стартуют в мае.
Авиакомпания YanAir Airlines открывает собственные рейсы из Одессы в Ереван. Об этом сообщается в Facebook YanAir Airlines, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.
С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса, говорится в сообщении.
Вылеты в столицу Армении будут по понедельникам в 09:00. Рейсы будут осуществлять самолеты Boeing 737-400.
Читайте также: В Одессе из-за непогоды отменяют авиарейсы
Из Еревана рейс запланирован в 13:30 по местному времени. Билеты можно приобрести во всех туристических агентствах Одессы, а также на официальном сайте авиакомпании.
Авиакомпания YanAir Airlines открывает собственные рейсы из Одессы в Ереван. Об этом сообщается в Facebook YanAir Airlines, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.
С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса, говорится в сообщении.
Вылеты в столицу Армении будут по понедельникам в 09:00. Рейсы будут осуществлять самолеты Boeing 737-400.
Читайте также: В Одессе из-за непогоды отменяют авиарейсы
Из Еревана рейс запланирован в 13:30 по местному времени. Билеты можно приобрести во всех туристических агентствах Одессы, а также на официальном сайте авиакомпании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
86
0
Оставьте свой комментарий