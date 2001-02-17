Раздел: Отдых
Укрзализныця анонсировала поезд из Закарпатья в Словакию
Время в пути составит около 4 часов.
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с июня запустит поезд по маршруту Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее, сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"Пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне «Укрзализныця» запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля", - написал он.
Кравцов отметил, что поезда будут формировать железнодорожники из Словакии, а время в пути составит около 4 часов.
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«В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколее. Намерения свои не меняем - именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе», - отметил он.
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с июня запустит поезд по маршруту Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее, сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"Пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне «Укрзализныця» запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля", - написал он.
Кравцов отметил, что поезда будут формировать железнодорожники из Словакии, а время в пути составит около 4 часов.
Читайте также: Укрзализныця запустила в тестовом режиме поезд Мукачево-Будапешт
«В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколее. Намерения свои не меняем - именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе», - отметил он.
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