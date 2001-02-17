Раздел: Отдых
Киев возглавил рейтинг самых бюджетных городов Европы для туристов
Стоимость отдыха проверили в 100 городах.
Немецкая компания Travelcircus выясняла, во сколько обойдутся выходные в 100 европейских городах. Топ-10 возглавила украинская столица, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
В Киеве стоимость двух ночей в гостинице «три звезды» может составить около 36 евро. Уик-энд на двоих обойдется до 250 евро.
За Киевом идет Краков.Тут выходные будут стоить от 250 евро. По сравнении с Киевом, жилье в этом польском городе дороже, но еда – дешевле. Оказывается, поужинать в одном из красивейших городов Польши можно менее чем за 5 евро.
А в столице Польши за ночлег придется отдать от 36 евро в сутки, то есть варшавская цена аналогична киевской.
Белград редко советуют туристам по причине низкой посещаемости. Но если в Польше и Украине за сутки надо отдать от 34 евро, то здесь аналогичную цену можно заплатить за две ночи.
Особенность Будапешта в том, что поужинать здесь можно до 6 евро, а выпить кофе и съесть пирожное – за 3,5 евро.
За отдых в Риге на выходные придется выложить чуть меньше 300 евро за двоих.
Берлин в год посещают около 13 млн. туристов. Его главный плюс - большинство музеев - бесплатные.
Читайте также: Киев попал в рейтинг любимых городов туристов
В ТОП-10 Гамбург на последнем месте для бюджетного путешествия, поскольку провести уик-энд здесь стоит около 335 евро, а это фактически на 100 евро дороже, чем в Киеве, который является лидером рейтинга.
Немецкая компания Travelcircus выясняла, во сколько обойдутся выходные в 100 европейских городах. Топ-10 возглавила украинская столица, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
В Киеве стоимость двух ночей в гостинице «три звезды» может составить около 36 евро. Уик-энд на двоих обойдется до 250 евро.
За Киевом идет Краков.Тут выходные будут стоить от 250 евро. По сравнении с Киевом, жилье в этом польском городе дороже, но еда – дешевле. Оказывается, поужинать в одном из красивейших городов Польши можно менее чем за 5 евро.
А в столице Польши за ночлег придется отдать от 36 евро в сутки, то есть варшавская цена аналогична киевской.
Белград редко советуют туристам по причине низкой посещаемости. Но если в Польше и Украине за сутки надо отдать от 34 евро, то здесь аналогичную цену можно заплатить за две ночи.
Особенность Будапешта в том, что поужинать здесь можно до 6 евро, а выпить кофе и съесть пирожное – за 3,5 евро.
За отдых в Риге на выходные придется выложить чуть меньше 300 евро за двоих.
Берлин в год посещают около 13 млн. туристов. Его главный плюс - большинство музеев - бесплатные.
Читайте также: Киев попал в рейтинг любимых городов туристов
В ТОП-10 Гамбург на последнем месте для бюджетного путешествия, поскольку провести уик-энд здесь стоит около 335 евро, а это фактически на 100 евро дороже, чем в Киеве, который является лидером рейтинга.
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