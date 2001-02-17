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Украинцев зовут на "Лютый Фест" в Днепре
Понравится гурманам.
В Днепре в воскресенье, 24 февраля, устроят казацкий фестиваль "Лютый Фест", во время которого можно будет потренироваться готовить блины и увидеть пиротехническое шоу. Об этом заявил организатор фестиваля Андрей Лютый, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Фестиваль сконцентрирован на еде. Классические наши блюда, которые мы готовим, - это казацкая каша, вареники разных видов, блины, компот. Мы считаем его подготовкой к Масленице. В марте наступает Масляная неделя, а это будет тренировка. Все, кто к нам придут, будут тренироваться готовить блины", - отметил Лютый.
По его словам, фестиваль будет проходить в формате зимнего пикника от национального украинского шоу "Сильные казаки". На нем можно будет попробовать украинскую национальную еду.
Также Андрей Лютый добавил, что каждый сезон меняется наполнение фестиваля, потому что природа вносит свои коррективы. И неизменной остается "изюминка" мероприятия - огненное пиротехническое шоу в казацком стиле.
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Отмечается, что "Лютый фест" продлится в парке Богдана Хмельницкого с 14:00 до 18:00. Вход бесплатный.
В Днепре в воскресенье, 24 февраля, устроят казацкий фестиваль "Лютый Фест", во время которого можно будет потренироваться готовить блины и увидеть пиротехническое шоу. Об этом заявил организатор фестиваля Андрей Лютый, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Фестиваль сконцентрирован на еде. Классические наши блюда, которые мы готовим, - это казацкая каша, вареники разных видов, блины, компот. Мы считаем его подготовкой к Масленице. В марте наступает Масляная неделя, а это будет тренировка. Все, кто к нам придут, будут тренироваться готовить блины", - отметил Лютый.
По его словам, фестиваль будет проходить в формате зимнего пикника от национального украинского шоу "Сильные казаки". На нем можно будет попробовать украинскую национальную еду.
Также Андрей Лютый добавил, что каждый сезон меняется наполнение фестиваля, потому что природа вносит свои коррективы. И неизменной остается "изюминка" мероприятия - огненное пиротехническое шоу в казацком стиле.
Читайте также: В Киеве пройдет танцевальный фестиваль
Отмечается, что "Лютый фест" продлится в парке Богдана Хмельницкого с 14:00 до 18:00. Вход бесплатный.
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