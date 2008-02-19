Сколько будет стоить украинцам путешествие на 8 марта

Идеи путешествий в Украине и Европе.



Не успели украинцы отметить День святого Валентина, как на носу очередной повод опустошить кошельки - 8 Марта, которое в этом году выпадает на пятницу, а значит, будут три выходных подряд. Туроператоры уже вовсю рекламируют тематические туры - мы выяснили, где и за сколько можно провести Международный женский день, передает



К орхидеям и дворцам



Если хочется заграницы, то дешевле всего встретить весну получится у соседей. К примеру, трехдневная автобусная поездка в Будапешт обойдется в 2800 грн с человека. Тур включает переезд, два завтрака и прогулку с гидом. За остальное придется доплатить - за 25 евро (760 грн) получится прокатиться на кораблике по Дунаю, где будут угощать безлимитным шампанским. За 40 евро (650 грн) желающих могут свозить даже в Вену и показать там дворец Шенбрунн (еще 15 евро (460 грн) и Венскую оперу (15 евро).



За трехдневный автобусный тур в польский Краков просят 4000 грн с человека. В его стоимость войдут проживание в отеле, завтраки и одна экскурсия по городу. Заодно туристам обещают показать соляную шахту в польском городе Величке и монастырь в Ченстохове, правда, за дополнительную плату в 35 евро. Есть и авиатуры - провести 4 дня в Праге обойдется в 11 тыс. грн с человека. В стоимость включено проживание в гостинице, завтраки, экскурсии по Старому городу и Еврейскому кварталу.



Много предложений к 8 Марта и на север Европы - к примеру, в Эстонию. Трехдневный уикенд в Таллинне обойдется в 5700 грн с носа без авиаперелета. За эти деньги обещают проживание и завтраки в отеле, дегустацию эстонских ликеров, знакомство со Старым городом, посещение выставки орхидей и концерта органной музыки. Если брать тур сейчас, то билеты на лоукост из Киева будут стоить около 1800 грн в одну сторону с человека.



К теплу и морю



На популярных среди украинцев курортах в Египте или Турции в марте вряд ли получится искупаться, однако насладиться теплой погодой и романтичными прогулками с любимой у моря удастся вполне. Пятидневный тур в Стамбул будет стоить 8500 грн за одного и включит ночевки в трехзвездочном отеле, завтраки и две экскурсии, но за перелет туда-обратно придется доплатить около 4000 грн. Зато во время поездки получится попасть в Каппадокию - турецкую Мекку воздухоплавания, и там за $168 (4500 грн) полюбоваться ее взгорьями с высоты птичьего полета. Если летать на шаре не по карману, можно довольствоваться дегустацией национальной турецкой кухни под танцы странствующих монахов (1168 грн).



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Родные пенаты: борщи и покатушки



Достойно отметить Международный женский день получится и в Украине - турфирмы предлагают массу вариантов отдыха в Черновцах, Львове, Тернополе, Каменец-Подольском и даже прифронтовом Святогорске. Всего за 375 грн с человека можно целый день погулять по Святогорской лавре и национальному природному парку "Святые горы", а еще изучить коллекцию каменных баб. В мини-тур включен проезд на автобусе из Харькова. Любителям покушать придется по душе двухдневный гастротур по Полтавщине за 2810 грн. В цену входит визит в музей самогона и пива, мастер-классы по приготовлению полтавских галушек, трех видов борща и наливок (и последующая дегустация приготовленного). Еще организаторы обещают посещение музея Ивана Котляревского. Соответственно в стоимость поездки включено проживание и завтрак в отеле. Праздничный уикенд можно провести и изучая замки Тернопольщины. За 3000 грн покажут четыре дворца в области и сам Тернополь, накормят двумя завтраками и двумя обедами и, конечно, поселят в отель. В марте все еще можно покататься на лыжах, например, в Пилипце. В тур за 2050 грн войдет проживание, питание утром и вечером и вход на трассы.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Не успели украинцы отметить День святого Валентина, как на носу очередной повод опустошить кошельки - 8 Марта, которое в этом году выпадает на пятницу, а значит, будут три выходных подряд. Туроператоры уже вовсю рекламируют тематические туры - мы выяснили, где и за сколько можно провести Международный женский день, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Если хочется заграницы, то дешевле всего встретить весну получится у соседей. К примеру, трехдневная автобусная поездка в Будапешт обойдется в 2800 грн с человека. Тур включает переезд, два завтрака и прогулку с гидом. За остальное придется доплатить - за 25 евро (760 грн) получится прокатиться на кораблике по Дунаю, где будут угощать безлимитным шампанским. За 40 евро (650 грн) желающих могут свозить даже в Вену и показать там дворец Шенбрунн (еще 15 евро (460 грн) и Венскую оперу (15 евро).За трехдневный автобусный тур в польский Краков просят 4000 грн с человека. В его стоимость войдут проживание в отеле, завтраки и одна экскурсия по городу. Заодно туристам обещают показать соляную шахту в польском городе Величке и монастырь в Ченстохове, правда, за дополнительную плату в 35 евро. Есть и авиатуры - провести 4 дня в Праге обойдется в 11 тыс. грн с человека. В стоимость включено проживание в гостинице, завтраки, экскурсии по Старому городу и Еврейскому кварталу.Много предложений к 8 Марта и на север Европы - к примеру, в Эстонию. Трехдневный уикенд в Таллинне обойдется в 5700 грн с носа без авиаперелета. За эти деньги обещают проживание и завтраки в отеле, дегустацию эстонских ликеров, знакомство со Старым городом, посещение выставки орхидей и концерта органной музыки. Если брать тур сейчас, то билеты на лоукост из Киева будут стоить около 1800 грн в одну сторону с человека.На популярных среди украинцев курортах в Египте или Турции в марте вряд ли получится искупаться, однако насладиться теплой погодой и романтичными прогулками с любимой у моря удастся вполне. Пятидневный тур в Стамбул будет стоить 8500 грн за одного и включит ночевки в трехзвездочном отеле, завтраки и две экскурсии, но за перелет туда-обратно придется доплатить около 4000 грн. Зато во время поездки получится попасть в Каппадокию - турецкую Мекку воздухоплавания, и там за $168 (4500 грн) полюбоваться ее взгорьями с высоты птичьего полета. Если летать на шаре не по карману, можно довольствоваться дегустацией национальной турецкой кухни под танцы странствующих монахов (1168 грн).Достойно отметить Международный женский день получится и в Украине - турфирмы предлагают массу вариантов отдыха в Черновцах, Львове, Тернополе, Каменец-Подольском и даже прифронтовом Святогорске. Всего за 375 грн с человека можно целый день погулять по Святогорской лавре и национальному природному парку "Святые горы", а еще изучить коллекцию каменных баб. В мини-тур включен проезд на автобусе из Харькова. Любителям покушать придется по душе двухдневный гастротур по Полтавщине за 2810 грн. В цену входит визит в музей самогона и пива, мастер-классы по приготовлению полтавских галушек, трех видов борща и наливок (и последующая дегустация приготовленного). Еще организаторы обещают посещение музея Ивана Котляревского. Соответственно в стоимость поездки включено проживание и завтрак в отеле. Праздничный уикенд можно провести и изучая замки Тернопольщины. За 3000 грн покажут четыре дворца в области и сам Тернополь, накормят двумя завтраками и двумя обедами и, конечно, поселят в отель. В марте все еще можно покататься на лыжах, например, в Пилипце. В тур за 2050 грн войдет проживание, питание утром и вечером и вход на трассы.





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