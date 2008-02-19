Украинцам подсказали, как сэкономить на отдыхе за границей

Советы эксперта по туризму.



Чтобы спланировать недорогую поездку за границу, стоит учитывать сезон и в зависимости от него решать – обращаться к туроператору или ехать самому. Лучше всего покупать билеты во время распродаж в межсезонье. Такие рекомендации озвучил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, передает



Например, полет в Будапешт, по его словам, стоит сейчас 2-2,5 тыс. грн туда и обратно.



"Если вы хотите поехать летом, то лучше взять туристический пакет у оператора - так будет надежнее и дешевле. Если вы хотите поехать в межсезонье в точки с не массовым туризмом, то лучше маршрут составляйте сами. Дешево брать билеты в межсезонье", - сказал он.



Царук также уточнил, что можно совместить поездки. Дешевле выйдет, если брать билеты за рубежом.



"Из Будапешта летает еще Ryanair. Если вы, например, имеете немного времени, то можете полететь в Марокко. Это обойдется где-то в пределах 80-90 евро туда и обратно. Можете поехать на неделю в Египет - цены там в пределах 450 долларов: все включено, пятизвездочный отель", – добавил Царук.



Чтобы дешевле провести уикенд в Европе, эксперт советует смотреть на маршрут. Также стоит учитывать, в какой день недели вы хотите возвращаться домой.



"Лоукосты стали "умные" и повышают цены. Если вы, например, захотите вернуться обратно в воскресенье, то цена соответственно будет в два раза больше, чем если бы вы хотели вернуться в понедельник утром", – сказал он.



Читайте также: Эксперты подсказали, как сэкономить на отдыхе в Турции



"Рисков нет. Вам просто надо хорошо продумать маршрут, понимать, чего вы хотите на этом маршруте. Лучше бронировать места заранее – так будет дешевле и спокойнее", - подчеркнул эксперт.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Чтобы спланировать недорогую поездку за границу, стоит учитывать сезон и в зависимости от него решать – обращаться к туроператору или ехать самому. Лучше всего покупать билеты во время распродаж в межсезонье. Такие рекомендации озвучил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН Например, полет в Будапешт, по его словам, стоит сейчас 2-2,5 тыс. грн туда и обратно."Если вы хотите поехать летом, то лучше взять туристический пакет у оператора - так будет надежнее и дешевле. Если вы хотите поехать в межсезонье в точки с не массовым туризмом, то лучше маршрут составляйте сами. Дешево брать билеты в межсезонье", - сказал он.Царук также уточнил, что можно совместить поездки. Дешевле выйдет, если брать билеты за рубежом."Из Будапешта летает еще Ryanair. Если вы, например, имеете немного времени, то можете полететь в Марокко. Это обойдется где-то в пределах 80-90 евро туда и обратно. Можете поехать на неделю в Египет - цены там в пределах 450 долларов: все включено, пятизвездочный отель", – добавил Царук.Чтобы дешевле провести уикенд в Европе, эксперт советует смотреть на маршрут. Также стоит учитывать, в какой день недели вы хотите возвращаться домой."Лоукосты стали "умные" и повышают цены. Если вы, например, захотите вернуться обратно в воскресенье, то цена соответственно будет в два раза больше, чем если бы вы хотели вернуться в понедельник утром", – сказал он."Рисков нет. Вам просто надо хорошо продумать маршрут, понимать, чего вы хотите на этом маршруте. Лучше бронировать места заранее – так будет дешевле и спокойнее", - подчеркнул эксперт.





Загрузка...