Раздел: Отдых
На известном курорте повысили туристический сбор
Страна считает, что это не отпугнет туристов.
C 25 февраля при подаче документов туристов будет взиматься дополнительный сбор в размере 750 гривен за каждого туриста. Об этом предупредил Консульский отдел Посольства Республики Куба в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.
Данная оплата должна производиться только через банк. По мнению представителей туркомпаний, такая доплата вряд ли повлияет на турпоток: на фоне стоимости авиабилетов Киев - Гавана, которая в зависимости от даты вылета и стыковок может колебаться от 24 до 35 тыс. гривен и более, она будет практически незаметна.
«Те, кто твёрдо запланировал поездку на Кубу, это не отпугнёт», - отмечает, в частности, исполнительный директор туроператора W. Club Алина Ковальчук. По мнению её коллег, сложности могут возникнуть разве что у тех, кто бронировал тур на Кубу заранее, внёс оплату в полном размере, но до сих пор не занялся оформлением визы. Хотя не исключено, что в подобных случаях оплату этой суммы вполне может взять на себя туроператор.
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К слову, официальная статистика посещений украинцами Острова Свободы за последние годы недоступна: на сайте Госслужбы статистики таких данных нет. Но вряд ли пассажиропоток может похвастать большими цифрами: сказывается отсутствие прямых рейсов и дороговизна перелёта. Хотя часть туристов вполне может посещать страну в рамках комбинированных туров по странам Карибского бассейна.
C 25 февраля при подаче документов туристов будет взиматься дополнительный сбор в размере 750 гривен за каждого туриста. Об этом предупредил Консульский отдел Посольства Республики Куба в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.
Данная оплата должна производиться только через банк. По мнению представителей туркомпаний, такая доплата вряд ли повлияет на турпоток: на фоне стоимости авиабилетов Киев - Гавана, которая в зависимости от даты вылета и стыковок может колебаться от 24 до 35 тыс. гривен и более, она будет практически незаметна.
«Те, кто твёрдо запланировал поездку на Кубу, это не отпугнёт», - отмечает, в частности, исполнительный директор туроператора W. Club Алина Ковальчук. По мнению её коллег, сложности могут возникнуть разве что у тех, кто бронировал тур на Кубу заранее, внёс оплату в полном размере, но до сих пор не занялся оформлением визы. Хотя не исключено, что в подобных случаях оплату этой суммы вполне может взять на себя туроператор.
Читайте также: На известном курорте вводят налог для туристов
К слову, официальная статистика посещений украинцами Острова Свободы за последние годы недоступна: на сайте Госслужбы статистики таких данных нет. Но вряд ли пассажиропоток может похвастать большими цифрами: сказывается отсутствие прямых рейсов и дороговизна перелёта. Хотя часть туристов вполне может посещать страну в рамках комбинированных туров по странам Карибского бассейна.
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