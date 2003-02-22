В Италии создадут первый пляж для некурящих

Дышать морским воздухом полезно.



На одном из самых известных морских курортов Италии с началом летнего сезона появится первый в стране пляж "свободный от табачного дыма", передает



Деревня Бибионе в провинции Венеция утвердила проект "Дышать морским воздухом", который полностью запрещает сигареты на всем побережье курорта длиной восемь километров.



Экспериментировать с этим проектом в Бибионе начали еще в 2011 году, но ранее курить было запрещено только у края воды. Теперь же курильщикам будут не рады по всему пляжу.



"Это не столько запрет, сколько попытка дать людям, которые хотят провести здесь отпуск и дышать хорошим морским воздухом, такую возможность без необходимости страдать от вредных для здоровья веществ", - прокомментировал решение мэр города Паскуалино Кодогнотто.



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Статус официального проект приобретет в мае. Тогда же в Бибионе дадут старт информационной кампании, установят предупреждающие знаки и огласят размер штрафа за нарушение нового правила. Места для курения обустроят неподалеку от пляжа.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На одном из самых известных морских курортов Италии с началом летнего сезона появится первый в стране пляж "свободный от табачного дыма", передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ Деревня Бибионе в провинции Венеция утвердила проект "Дышать морским воздухом", который полностью запрещает сигареты на всем побережье курорта длиной восемь километров.Экспериментировать с этим проектом в Бибионе начали еще в 2011 году, но ранее курить было запрещено только у края воды. Теперь же курильщикам будут не рады по всему пляжу."Это не столько запрет, сколько попытка дать людям, которые хотят провести здесь отпуск и дышать хорошим морским воздухом, такую возможность без необходимости страдать от вредных для здоровья веществ", - прокомментировал решение мэр города Паскуалино Кодогнотто.Статус официального проект приобретет в мае. Тогда же в Бибионе дадут старт информационной кампании, установят предупреждающие знаки и огласят размер штрафа за нарушение нового правила. Места для курения обустроят неподалеку от пляжа.





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