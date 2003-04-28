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Раздел: Отдых  
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Австрийский лоукостер открывает новый рейс из Киева

Австрийский лоукостер открывает новый рейс из КиеваРейсы будут обслуживаться в аэропорту "Борисполь".

Австрийская бюджетная авиакомпания Laudamotion, являющийся 100% дочкой Ryanair, с 6 ноября запустит прямые рейсы между Киевом и немецким Штутгартом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю в разное время: вылеты из Киева по понедельникам в 11:25, по средам – в 19:30, по пятницам – в 11:05, по воскресенья – в 14:30. Вылеты из Штутгарта в Киев запланированы на 07:15 по понедельникам, на 15:20 – по средам, на 06:55 – по пятницам и на 10:20 – по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 35 минут. Рейсы в Киеве будут обслуживаться в аэропорту "Борисполь".

Во время бронирования в примечании система отображает предупреждение о том, что рейсы подлежат одобрению со стороны регулирующих органов.

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Киев – Штутгарт станет вторым направлением Laudamotion в Украину. С 1 февраля 2019 года лоукостер начал выполнять рейсы между киевским аэропортом "Борисполь" и венским аэропортом "Швехат".
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 Теги: Киев, лоукостер, Штутгарт

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Сегодня, 18:37 » Автор: Алена Шимко
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