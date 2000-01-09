Раздел: Политика
Россия собирается отдать Украине военную технику из Крыма
Якобы, вся украинская техника находится в плачевном состоянии.
Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", – сказал он.
Читайте также: Савченко тайно ездила в оккупированный Донецк, - Козловский
При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника – "десятки кораблей и десятки боевых самолетов" – находится в плачевном состоянии.
Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", – сказал он.
Читайте также: Савченко тайно ездила в оккупированный Донецк, - Козловский
При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника – "десятки кораблей и десятки боевых самолетов" – находится в плачевном состоянии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
30
0
Оставьте свой комментарий