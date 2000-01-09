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Раздел: Политика  
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Россия собирается отдать Украине военную технику из Крыма

Россия собирается отдать Украине военную технику из КрымаЯкобы, вся украинская техника находится в плачевном состоянии.

Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", – сказал он.

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При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника – "десятки кораблей и десятки боевых самолетов" – находится в плачевном состоянии.
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 Теги: Россия, Украина, Крым

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Сегодня, 21:09 » Автор: Наталия Невская
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