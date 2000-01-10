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Раздел: Политика  
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Украина получит бесплатное оружие от США

Украина получит бесплатное оружие от СШАОб этом заявил американский посол.

Сейчас речь идет о помощи американского правительства украинской армии, а коммерческие контракты и коммерческие продажи – это совсем другой вопрос.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Украина бесплатно получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого администрация президента США приняла решение в конце прошлого года. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

"Действительно в прошлом году Администрация (президента США – ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура – для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", – сказала Йованович.

На вопрос, будут ли это поставки от американского правительства или от частных коммерческих фирм, дипломат ответила, что речь идет о помощи правительства.

"Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи – это совсем другой вопрос", – сказала она.

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На уточняющий вопрос, получит ли Украина это вооружение бесплатно, посол коротко ответила: "Да".
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 Теги: США, оружие, Украина

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Сегодня, 21:04 » Автор: Наталия Невская
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