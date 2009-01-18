Волкер приедет в Киев перед встречей с Сурковым

Он также посетит и Донбасс.



Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс. После этого политик собирается провести встречу с помощником президента РФ Владиславов Сурковым.



Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на текущей неделе. Об этом сообщает



"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.



После этого, в пятницу, 26 января, в Дубаи Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии", - отмечает издание.



При этом Волкер назвал шагом назад прошлую встречу с Сурковым, прошедшую 13 ноября 2017 года в Белграде, отметив, что РФ была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс.



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"Это была приязненная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал спецпредставитель США. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс. После этого политик собирается провести встречу с помощником президента РФ Владиславов Сурковым.Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на текущей неделе. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.После этого, в пятницу, 26 января, в Дубаи Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии", - отмечает издание.При этом Волкер назвал шагом назад прошлую встречу с Сурковым, прошедшую 13 ноября 2017 года в Белграде, отметив, что РФ была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс."Это была приязненная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал спецпредставитель США.



