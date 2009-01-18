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Раздел: Политика  
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Волкер приедет в Киев перед встречей с Сурковым

Волкер приедет в Киев перед встречей с СурковымОн также посетит и Донбасс.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс. После этого политик собирается провести встречу с помощником президента РФ Владиславов Сурковым.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на текущей неделе. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

После этого, в пятницу, 26 января, в Дубаи Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии", - отмечает издание.

При этом Волкер назвал шагом назад прошлую встречу с Сурковым, прошедшую 13 ноября 2017 года в Белграде, отметив, что РФ была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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"Это была приязненная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал спецпредставитель США.
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 Теги: Волкер, Сурков

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Сегодня, 22:02 » Автор: Наталия Невская
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