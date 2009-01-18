Раздел: Политика
Климкин провел встречу с Тиллерсоном в Париже
Появились первые снимки.
Глава украинского МИД Павел Климкин встретился в Париже с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В столице Франции проходит конференция по расследованию применения химического оружия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.
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Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
Глава украинского МИД Павел Климкин встретился в Париже с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В столице Франции проходит конференция по расследованию применения химического оружия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.
Читайте также: В Украину прилетел Волкер
Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
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