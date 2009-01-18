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Раздел: Политика  
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Климкин провел встречу с Тиллерсоном в Париже

Климкин провел встречу с Тиллерсоном в ПарижеПоявились первые снимки.

Глава украинского МИД Павел Климкин встретился в Париже с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В столице Франции проходит конференция по расследованию применения химического оружия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.

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Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
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 Теги: Климкин, политика

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Сегодня, 21:40 » Автор: Наталия Невская
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