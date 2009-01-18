Раздел: Политика
В МИД отреагировали на полное перемирие на Донбассе
Каждый шаг на Донбассе контролируется РФ, сообщила спикера украинского внешнеполитического ведомства.
МИД связал полное перемирие на Донбассе за последние сутки с приездом в страну спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Об этом стало известно из сообщения спикера украинского внешнеполитического ведомства Марьяны Бецы в соцсети Twitter в среду, 24 января, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Волкер находится в Украине", – написала она.
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По ее словам, это свидетельствует о том, что "каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет обмануть всех".
МИД связал полное перемирие на Донбассе за последние сутки с приездом в страну спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Об этом стало известно из сообщения спикера украинского внешнеполитического ведомства Марьяны Бецы в соцсети Twitter в среду, 24 января, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Волкер находится в Украине", – написала она.
Читайте также: Резолюция по Донбассу: ПАСЕ приняла документ
По ее словам, это свидетельствует о том, что "каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет обмануть всех".
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