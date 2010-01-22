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Макрон предложил за десять лет реформировать ЕС

Макрон предложил за десять лет реформировать ЕСПрезидент Франции заявил о том, что в ближайшие годы в Европе могут победить националисты и экстремисты.

Европейский союз должен укрепить свои позиции на международной сцене. Об этом, выступая в среду 24 января в Давосе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил разработать 10-летнюю стратегию, направленную на укрепление позиций Европы в международном сообществе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на DW.

По его словам, сильная Европа нужна, чтобы избежать фрагментации мира. При этом Макрон выступил за глобализацию, которая была бы организована более справедливым образом.

"Если я не верну смысл глобализации, если я не смогу сказать людям, что она хороша для них, то через 5 лет, 10, 15 лет победят националисты, экстремисты", - предупредил президент Франции.

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По словам Макрона, Европа должна играть более сильную роль в противовес США и Китаю. Среди тем, которые следует особенно развивать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции. При этом французский президент поддержал концепцию "Европы различных скоростей": если какие-то из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.
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 Теги: Макрон, ЕС

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Сегодня, 10:01 » Автор: Богдан Процив
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