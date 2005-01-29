Раздел: Политика
Глава ОБСЕ едет в Украину
Запланирован ряд встреч, а также участие в бизнес-форуме.
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано 30-31 января посетит Украину с рабочим визитом.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"30-31 января в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано", - говорится в сообщении.
Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии, а также участие их в украинско-итальянском бизнес-форуме.
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Также состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано 30-31 января посетит Украину с рабочим визитом.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"30-31 января в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано", - говорится в сообщении.
Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии, а также участие их в украинско-итальянском бизнес-форуме.
Читайте также: Геращенко предложил провести важный референдум
Также состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.
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