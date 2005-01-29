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Раздел: Политика  
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Глава ОБСЕ едет в Украину

Глава ОБСЕ едет в УкраинуЗапланирован ряд встреч, а также участие в бизнес-форуме.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано 30-31 января посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"30-31 января в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано", - говорится в сообщении.

Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии, а также участие их в украинско-итальянском бизнес-форуме.

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Также состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.
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 Теги: ОБСЕ, визит

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Сегодня, 10:39 » Автор: Богдан Процив
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