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Раздел: Политика  
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Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитом

Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитомГлава МИДа проведет ряд встреч и пообщается со студентами Лейденского университета в Гааге.

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Нидерланды 1-2 февраля с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте МИДа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"1-2 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с рабочим визитом Королевство Нидерланды", - говорится в сообщении.

В ходе визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстрою, а также встретится с другими членами правительства страны. Также запланированы встречи с ведущими голландскими политиками.

Также в Гааге глава украинского МИДа пообщается со студентами Лейденского университета на актуальные темы и даст интервью голландским СМИ.

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Напомним, 25 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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 Теги: Климкин, Нидерланды

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Сегодня, 11:32 » Автор: Богдан Процив
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