Раздел: Политика
В РФ рассказали, чего ожидают от следующей встречи Волкера и Суркова
В МИД РФ рассчитывают, что интенсивный диалог по каналу Сурков-Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки.
Во время очередных переговоров спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков могут найти решение по размещению миротворческой миссии на Донбассе. Об этом в интервью Известиям заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так - я подчеркиваю - и для Луганска и Донецка. Потому что именно они должны в прямом диалоге с Киевом определить дальнейший ход событий в рамках минского процесса. Там и амнистия, и особый статус этих территорий. Весь набор хорошо известен", - сказал Рябков.
Замглавы МИД России также добавил, что работоспособная схема диалога пока не выработана, но контакты продолжатся и в "нормандском формате", и на двусторонней российско-американской основе.
Напомним, Волкер и Сурков уже встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубаи. После последней встречи Волкер заявил, что российская сторона согласилась на развертывание миссии миротворцев ООН на Донбассе, в том числе на участке совместной границы с Украиной. По его словам, российская сторона во время переговоров проявила открытость в этом вопросе, однако конкретный план по миротворцам обсужден не был.
Читайте также: Киев сопротивляется некоторым реформам, – ЕБРР
Дату очередных переговоров Суркова и Волкера пока не называли.
Во время очередных переговоров спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков могут найти решение по размещению миротворческой миссии на Донбассе. Об этом в интервью Известиям заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так - я подчеркиваю - и для Луганска и Донецка. Потому что именно они должны в прямом диалоге с Киевом определить дальнейший ход событий в рамках минского процесса. Там и амнистия, и особый статус этих территорий. Весь набор хорошо известен", - сказал Рябков.
Замглавы МИД России также добавил, что работоспособная схема диалога пока не выработана, но контакты продолжатся и в "нормандском формате", и на двусторонней российско-американской основе.
Напомним, Волкер и Сурков уже встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубаи. После последней встречи Волкер заявил, что российская сторона согласилась на развертывание миссии миротворцев ООН на Донбассе, в том числе на участке совместной границы с Украиной. По его словам, российская сторона во время переговоров проявила открытость в этом вопросе, однако конкретный план по миротворцам обсужден не был.
Читайте также: Киев сопротивляется некоторым реформам, – ЕБРР
Дату очередных переговоров Суркова и Волкера пока не называли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
93
0
Оставьте свой комментарий