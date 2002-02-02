Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В РФ рассказали, чего ожидают от следующей встречи Волкера и Суркова

В РФ рассказали, чего ожидают от следующей встречи Волкера и Суркова

Похожие новости по теме

Волкер и Сурков проведут третью встречу Владислав Сурков может отправиться в Евросоюз, несмотря на персональные санкции.

Волкер и Сурков сделали совместное заявление после встречи По итогам встречи Суркова и Волкера было решено продолжить совместную работу для достижения мира на Донбассе.

Волкер незапланированно едет в Украину В МИД сообщили, что спецпредставитель США совершит визит в Украину для оценки ситуации в стране.

Волкер и Сурков обсудят введение миротворцев на Донбасс Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября.