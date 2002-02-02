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В РФ рассказали, чего ожидают от следующей встречи Волкера и Суркова

В РФ рассказали, чего ожидают от следующей встречи Волкера и СурковаВ МИД РФ рассчитывают, что интенсивный диалог по каналу Сурков-Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки.

Во время очередных переговоров спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков могут найти решение по размещению миротворческой миссии на Донбассе. Об этом в интервью Известиям заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так - я подчеркиваю - и для Луганска и Донецка. Потому что именно они должны в прямом диалоге с Киевом определить дальнейший ход событий в рамках минского процесса. Там и амнистия, и особый статус этих территорий. Весь набор хорошо известен", - сказал Рябков.

Замглавы МИД России также добавил, что работоспособная схема диалога пока не выработана, но контакты продолжатся и в "нормандском формате", и на двусторонней российско-американской основе.

Напомним, Волкер и Сурков уже встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубаи. После последней встречи Волкер заявил, что российская сторона согласилась на развертывание миссии миротворцев ООН на Донбассе, в том числе на участке совместной границы с Украиной. По его словам, российская сторона во время переговоров проявила открытость в этом вопросе, однако конкретный план по миротворцам обсужден не был.

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Дату очередных переговоров Суркова и Волкера пока не называли.
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 Теги: Сурков, Волкер, миротворцы

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Сегодня, 12:08 » Автор: Богдан Процив
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