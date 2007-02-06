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Раздел: Политика  
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Порошенко торопит Раду с антикоррупционным судом

Порошенко торопит Раду с антикоррупционным судомУкраинский парламент должен как можно скорее рассмотреть законопроект О Высшем антикоррупционном суде, считает президент.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду приступить к рассмотрению внесенного им проекта закона О Высшем антикоррупционном суде. Об этом он написал у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта Об антикоррупционном суде, - сообщил он.

Глава государства также рассчитывает, что парламент поддержит его инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов.

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"Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью", - написал Порошенко.
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 Теги: Порошенко, антикоррупционный суд, Рада

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Сегодня, 12:09 » Автор: Богдан Процив
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