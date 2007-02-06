Раздел: Политика
Порошенко торопит Раду с антикоррупционным судом
Украинский парламент должен как можно скорее рассмотреть законопроект О Высшем антикоррупционном суде, считает президент.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду приступить к рассмотрению внесенного им проекта закона О Высшем антикоррупционном суде. Об этом он написал у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта Об антикоррупционном суде, - сообщил он.
Глава государства также рассчитывает, что парламент поддержит его инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов.
Читайте также: Нардепы отказались отменить закон о Донбассе
"Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью", - написал Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду приступить к рассмотрению внесенного им проекта закона О Высшем антикоррупционном суде. Об этом он написал у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта Об антикоррупционном суде, - сообщил он.
Глава государства также рассчитывает, что парламент поддержит его инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов.
Читайте также: Нардепы отказались отменить закон о Донбассе
"Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью", - написал Порошенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
92
0
Оставьте свой комментарий