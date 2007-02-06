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Верховная Рада обратилась к президенту Польши

Верховная Рада обратилась к президенту ПольшиУкраинские депутаты обратились к президенту Польши с заявлением по поводу "антибандеровского закона".

Верховная Рада призвала президента Республики Польша заблокировать изменения в законодательство страны, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". За соответствующее Заявлении ВР проголосовали во вторник, 6 февраля, 242 депутата, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Украинские нардепы призвали президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность.

В документе в частности сказано, что Верховная Рады с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон о Институт национальной памяти, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов ".

По мнению нардепов, такое решение открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе, а откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказываются под угрозой уголовного преследования, что несовместимо с демократическими ценностями.

"Верховная Рада категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического".- говорится в заявлении.

Нардепы также обращают внимание, что принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

"Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, совместное познание фактов истории, применения персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века...позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство ", - отмечено в заявлении.

Верхняя палата польского парламента приняла скандальный закон об уголовной ответственности за отрицание "преступлений украинских националистов".

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Как сообщалось, сегодня, 6 февраля, Дуда выступит со спецзаявлением по "бандеровскому закону".
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 Теги: Рада, Польша

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Сегодня, 12:35 » Автор: Богдан Процив
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