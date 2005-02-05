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Сытник ответил на вопрос об отдыхе Луценко
В начале года в СМИ появилась информация об отдыхе генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах.
Национальное антикоррупционное бюро будет реагировать на факты незаконного обогащения любого человека, вне зависимости от его должности, сообщил глава ведомства Артем Сытник на брифинге, пишет Укринформ.
"Если будут достаточные основания для того, чтобы регистрировать производство, достаточные основания, чтобы объявлять подозрение, то конечно, мы будем исследовать все, независимо от того, какую должность занимает то либо иное лицо", - сказал он, отвечая на вопрос об отдыхе генпрокурора Юрия Луценко на Сейшельских островах.
Напомним, в начале года в СМИ появилась информация об отдыхе генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах. Сам глава ГПУ заявил, что его семья имеет достаточные финансовые ресурсы для такого отдыха.
Позже журналисты программы Схемы сообщили, что отдых семьи Луценко на Сейшельских островах стоил минимум 52 тысячи евро. В свою очередь генпрокурор рассказал, что сын оплатил перелет, а проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) он оплатил сам.
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Примечательно, что в ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко.
Национальное антикоррупционное бюро будет реагировать на факты незаконного обогащения любого человека, вне зависимости от его должности, сообщил глава ведомства Артем Сытник на брифинге, пишет Укринформ.
"Если будут достаточные основания для того, чтобы регистрировать производство, достаточные основания, чтобы объявлять подозрение, то конечно, мы будем исследовать все, независимо от того, какую должность занимает то либо иное лицо", - сказал он, отвечая на вопрос об отдыхе генпрокурора Юрия Луценко на Сейшельских островах.
Напомним, в начале года в СМИ появилась информация об отдыхе генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах. Сам глава ГПУ заявил, что его семья имеет достаточные финансовые ресурсы для такого отдыха.
Позже журналисты программы Схемы сообщили, что отдых семьи Луценко на Сейшельских островах стоил минимум 52 тысячи евро. В свою очередь генпрокурор рассказал, что сын оплатил перелет, а проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) он оплатил сам.
Читайте также: Сытник рассказал о коррупционных делах, которые расследует НАБУ
Примечательно, что в ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко.
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