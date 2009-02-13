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Саакашвили намерен судиться с украинскими ведомствами из-за депортации

Саакашвили намерен судиться с украинскими ведомствами из-за депортацииИстец попросил суд признать незаконными действия соответствующих структурных подразделений ГМС, Госпогранслужбы и МВД.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Ответчиками указаны Государственная миграционная служба, Администрация Госпограничной службы и Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 14 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", – сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева в среду.

В информации отмечается, что также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы Украины отменить данное решение.

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"Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу", – добавили в судебной инстанции.
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 Теги: Саакашвили, иск

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Сегодня, 13:27 » Автор: Богдан Процив
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