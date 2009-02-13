Раздел: Политика
Саакашвили намерен судиться с украинскими ведомствами из-за депортации
Истец попросил суд признать незаконными действия соответствующих структурных подразделений ГМС, Госпогранслужбы и МВД.
В Окружной административный суд города Киева поступил иск от лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Ответчиками указаны Государственная миграционная служба, Администрация Госпограничной службы и Министерство внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 14 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", – сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева в среду.
В информации отмечается, что также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы Украины отменить данное решение.
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"Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу", – добавили в судебной инстанции.
В Окружной административный суд города Киева поступил иск от лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Ответчиками указаны Государственная миграционная служба, Администрация Госпограничной службы и Министерство внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 14 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", – сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева в среду.
В информации отмечается, что также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы Украины отменить данное решение.
Читайте также: Песков рассказал о переговорах Порошенко и Путина
"Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу", – добавили в судебной инстанции.
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