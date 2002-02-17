» » Порошенко и Юнкер обсудили финпомощь для Украины
Раздел: Политика  
0

Порошенко и Юнкер обсудили финпомощь для Украины

Порошенко и Юнкер обсудили финпомощь для УкраиныВстреча состоялась в Мюнхене во время ежегодной конференции по безопасности.

Президент Петр Порошенко и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили перспективы выделения Украине четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УП.

"Евросоюз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил Юнкер.

Также стороны встречи обсудили ход реформ в Украине и договорились начать подготовку к следующему 20-му саммиту Украина-ЕС.

О встрече Порошенко с Юнкером сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан в своем Твиттере, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Юнкер написал резкое письмо Порошенко

"Отдельно обсуждались экономические реформы в Украине. Еврокомиссия готова к подготовке новой макрофинансовой помощи, но с неукоснительными и ощутимыми реформами и на основе программы МВФ", - сообщил Хан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:35 » Автор: Владимир Латенко
     124
     0

Похожие новости по теме

Глава Еврокомиссии прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС Глава Еврокомиссии прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС

Жан-Клод Юнкер встретится с Порошенко во время ужина.

Юнкер написал резкое письмо Порошенко Юнкер написал резкое письмо Порошенко

Президент Еврокомиссии призывает к быстрому созданию независимых органов по борьбе с коррупцией.

Байден и Юнкер: результаты телефонных переговоров по Украине и России Байден и Юнкер: результаты телефонных переговоров по Украине и России

Также Байден и Юнкер обсудили необходимость сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС.

Президент Европейской комиссии собирается в Украину Президент Европейской комиссии собирается в Украину

Жан-Клод Юнкер планирует посетить Украину в ближайшее время, чтобы обсудить важные вопросы.

Юнкер пообещал Украине всестороннюю поддержку Юнкер пообещал Украине всестороннюю поддержку

В том числе это касается безвизового режима.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх