Раздел: Политика
Порошенко и Юнкер обсудили финпомощь для Украины
Встреча состоялась в Мюнхене во время ежегодной конференции по безопасности.
Президент Петр Порошенко и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили перспективы выделения Украине четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УП.
"Евросоюз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил Юнкер.
Также стороны встречи обсудили ход реформ в Украине и договорились начать подготовку к следующему 20-му саммиту Украина-ЕС.
О встрече Порошенко с Юнкером сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан в своем Твиттере, пишет "Интерфакс-Украина".
Читайте также: Юнкер написал резкое письмо Порошенко
"Отдельно обсуждались экономические реформы в Украине. Еврокомиссия готова к подготовке новой макрофинансовой помощи, но с неукоснительными и ощутимыми реформами и на основе программы МВФ", - сообщил Хан.
Президент Петр Порошенко и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили перспективы выделения Украине четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УП.
"Евросоюз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил Юнкер.
Также стороны встречи обсудили ход реформ в Украине и договорились начать подготовку к следующему 20-му саммиту Украина-ЕС.
О встрече Порошенко с Юнкером сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан в своем Твиттере, пишет "Интерфакс-Украина".
Читайте также: Юнкер написал резкое письмо Порошенко
"Отдельно обсуждались экономические реформы в Украине. Еврокомиссия готова к подготовке новой макрофинансовой помощи, но с неукоснительными и ощутимыми реформами и на основе программы МВФ", - сообщил Хан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
124
0
Оставьте свой комментарий