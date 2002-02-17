Раздел: Политика
Мэй исключила проведение повторного референдума по Brexit
Заявление Терезы Мэй опровергло слухи о возможности второго плебисцита.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение второго референдума относительно членства страны в Европейском Союзе.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы покидаем ЕС, и нет вопроса о втором референдуме или возвращении, и я думаю, что это важно", - сказала Мэй, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что принятое решение посредством голосования в июне 2016 года оспариваться не будет.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение второго референдума относительно членства страны в Европейском Союзе.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы покидаем ЕС, и нет вопроса о втором референдуме или возвращении, и я думаю, что это важно", - сказала Мэй, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Читайте также: В Лондоне не будет повторного референдума
Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что принятое решение посредством голосования в июне 2016 года оспариваться не будет.
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