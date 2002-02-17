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Раздел: Политика  
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Мэй исключила проведение повторного референдума по Brexit

Мэй исключила проведение повторного референдума по Brexit Заявление Терезы Мэй опровергло слухи о возможности второго плебисцита.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение второго референдума относительно членства страны в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Мы покидаем ЕС, и нет вопроса о втором референдуме или возвращении, и я думаю, что это важно", - сказала Мэй, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что принятое решение посредством голосования в июне 2016 года оспариваться не будет.
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Сегодня, 13:57 » Автор: Владимир Латенко
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