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Коррупция в Украине перешла из газовой сферы в военную, - СМИ

Коррупция в Украине перешла из газовой сферы в военную, - СМИВоенные расходы открыли новые перспективы для незаконных контрактов.

За период войны на Донбассе коррупция в Украине перешла из газовой сферы в военную. Пропуская большие расходы на оборону Украины по рукам чиновников и бизнесменов, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua, об этом говорится в статье на сайте американской газеты The New York Times.

В материале отмечается, что с 2014 года Украине удалось достичь немалого прогресса в преодолении коррупции в газовом бизнесе. Именно он был главным источником доходов олигархов времена президентства Виктора Януковича.

Авторы отмечают, что новая власть реорганизовала государственную энергетическую компанию "Нафтогаз Украины" и сократила зависимость страны от поставок компании "Газпром". Следовательно, это уменьшило количество коррупционных газовых соглашений.

"Однако военные расходы открыли новые перспективы для незаконных контрактов, защищенных от проверки грифом "Секретно", – отмечается в статье.

Автор материала отмечает, что с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году расходы на оборону и безопасность в Украине выросли с 2,5% валового внутреннего продукта до более чем 5% или 6 миллиардов долларов.

Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, которые часто является одним и тем же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, которые считаются самым опасным врагом Украины, – говорится в статье.

Там также отмечается, что символом коррупции в Украине являются три виллы на южном побережье Испании. Они принадлежат президенту Петру Порошенко, заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому и первому заместителю парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

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"Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем получить официальные должности, и вызывают подозрение, поскольку скрывают информацию о своих доходах. Ни один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об активах", – отметили авторы статьи.
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 Теги: коррупция, армия

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Сегодня, 14:01 » Автор: Богдан Процив
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