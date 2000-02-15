Раздел: Политика
Порошенко обещает восстановить границы Украины
Президент во время встречи с архитекторами проектов мемориала Небесной сотне заявил, что Украина освободит "каждый клочок" своей территории.
Украина будет единой и освободит "каждый клочок" своей территории. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с архитекторами проектов мемориала Небесной сотне в Киеве, сообщается на официальном сайте главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей. Сегодня перед памятью героев Небесной сотни мы обещаем, что Украина будет объединена и освободит каждый клочок земли на Донбассе и в Крыму", – сказал он.
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Напомним, Министерство иностранных дел готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, а также вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке Украины.
Украина будет единой и освободит "каждый клочок" своей территории. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с архитекторами проектов мемориала Небесной сотне в Киеве, сообщается на официальном сайте главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей. Сегодня перед памятью героев Небесной сотни мы обещаем, что Украина будет объединена и освободит каждый клочок земли на Донбассе и в Крыму", – сказал он.
Читайте также: Польша отложила вступление в силу резонансного закона
Напомним, Министерство иностранных дел готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, а также вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке Украины.
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