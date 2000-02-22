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Нардеп рассказала, что не так с украинской властью
По словам Богомолец, хождение по кругу еще никому не приносило плоды.
Народный депутат и координатор службы «Евромайдан» Ольга Богомолец считает, что в Украине сейчас происходит "ползучая контрреволюция".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"В Украине происходит сейчас "ползучая контрреволюция". Маленькие "януковичи" прорастают сейчас в районных центрах, в селах", - заявила Богомолец.
"Я до сих пор помню кровь людей на моих руках, которые отдали жизни на Майдане. Они ее отдали не против или за Януковича, не за Порошенко, и не за тех лидеров, которые стояли на сцене. Они бы отдали свои жизни еще раз – потому что они это делали сознательно, за нашу страну. За то, чтобы она состоялась, за то, чтобы она была достойной и эффективной. Мы должны не предать их память. Я понимаю, что те люди, которые сегодня защищают Януковича – они не его защищают. Нельзя защищать человека, который дал приказ убивать людей", - рассказала она.
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"Мы должны изменить политические элиты. Мы 27 лет ходим по кругу. Нужно выбирать тех, у кого нет офшорных счетов и двойного гражданства", - отметила Богомолец.
Народный депутат и координатор службы «Евромайдан» Ольга Богомолец считает, что в Украине сейчас происходит "ползучая контрреволюция".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"В Украине происходит сейчас "ползучая контрреволюция". Маленькие "януковичи" прорастают сейчас в районных центрах, в селах", - заявила Богомолец.
"Я до сих пор помню кровь людей на моих руках, которые отдали жизни на Майдане. Они ее отдали не против или за Януковича, не за Порошенко, и не за тех лидеров, которые стояли на сцене. Они бы отдали свои жизни еще раз – потому что они это делали сознательно, за нашу страну. За то, чтобы она состоялась, за то, чтобы она была достойной и эффективной. Мы должны не предать их память. Я понимаю, что те люди, которые сегодня защищают Януковича – они не его защищают. Нельзя защищать человека, который дал приказ убивать людей", - рассказала она.
Читайте также: Плотницкий готов к прямым переговорам с украинской властью
"Мы должны изменить политические элиты. Мы 27 лет ходим по кругу. Нужно выбирать тех, у кого нет офшорных счетов и двойного гражданства", - отметила Богомолец.
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