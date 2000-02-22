Клюева и Лукаш исключили из санкционного списка ЕС

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ЕС официально продлил санкции против Янукович а и его соратников Евросоюз формализовал решение, которым продлил санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.

ЕС продлит санкции против Януковича еще на год По словам дипломатических источников в ЕС во вторник должны принять решение о продлении санкций еще на год, а 5 марта оно официально вступит в силу.