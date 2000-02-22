Раздел: Политика
Клюева и Лукаш исключили из санкционного списка ЕС
12 марта будут продолжены санкции против 150 сепаратистов и чиновников из России и 38 компаний.
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и народный депутат Сергей Клюев решением послов ЕС исключены из санкционного списка. Об этом в среду, 28 февраля, в соцсети Twitter сообщил брюссельский корреспондент Рикард Джозвяк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С.Клюев исключены", - написал он.
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Джозвяк добавил, что решение о продлении санкций против окружения Януковича 5 марта будет подтверждено на уровне министров стран ЕС.
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и народный депутат Сергей Клюев решением послов ЕС исключены из санкционного списка. Об этом в среду, 28 февраля, в соцсети Twitter сообщил брюссельский корреспондент Рикард Джозвяк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С.Клюев исключены", - написал он.
Читайте также: Российские спецслужбы готовили теракты в Украине
Джозвяк добавил, что решение о продлении санкций против окружения Януковича 5 марта будет подтверждено на уровне министров стран ЕС.
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